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Бофсор відкрито. Судно, що сіло на мілину, відбуксирували

Фото: судно, яке сіло на мілину і перекрило Босфор, відбуксирували (РБК-Україна, Віталій Носач)
Автор: Тетяна Зарембо

Судно, що сіло на мілину біля берегів Стамбула, відбуксирували, але рух суден поки що не відновлено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на турецьке інформаційне агентство Анадолу.

Як зазначає агенція, суховантаж МКК-1, що прямував з України до Стамбула і сів на мілину в Стамбульській протоці, відбуксировано. Проте протока все ще закрита для судноплавства. Рух було тимчасово припинено в обох напрямках.

"Судно під прапором Палау зупинилося на мілині біля району Бейкоз. Надзвичайна ситуація сталася через відмову керма. Жертв і постраждалих внаслідок інциденту немає. Також не надходило інформації про екологічні збитки", - йдеться у повідомленні.

Операція зі зняття з мілини 142-метрового суховантажного судна тривала близько чотирьох годин. У ній брали участь рятувальний корабель Nene Hatun, катери та буксири берегових служб. Вантажне судно відбуксовано у район Бююкдері, де воно стало на якір.

РБК-Україна повідомляло зранку, що рух суден у Стамбульській (Босфорській) протоці припинено через суховантажне судно, що сіло на мілину. Судно йшло з України до Стамбула.

Крім того, ми писали, що доба простою кораблів у Босфорі обійдеться українським аграріям у 20 тисяч доларів, за інформацією міністра агрополітики Миколи Сольського.

Раніше в акваторії Туреччини утворилася пробка з нафтових танкерів після того, як країни G7 і Євросоюз ввели ліміт цін на російську нафту.

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Босфор