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Бофсор открыт. Севшее на мель судно отбуксировали

Фото: севшее на мель и перекрывшее Босфор судно отбуксировали (РБК-Украина, Виталий Носач)
Автор: Татьяна Зарембо

Судно, севшее на мель у берегов Стамбула, отбуксировали, но движение судов пока не восстановлено.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на турецкое информационное агентство Анадолу.

Как отмечает агентство, сухогруз МКК-1, следовавший из Украины в Стамбул и севший на мель в Стамбульском проливе, отбуксирован. Однако пролив все еще закрыт для судоходства. Движение было временно приостановлено в обоих направлениях.

"Судно под флагом Палау остановилось на мели возле района Бейкоз. Чрезвычайная ситуация произошла из-за отказа руля. Жертв и пострадавших в результате инцидента нет. Также не поступало информации об экологических убытках", - говорится в сообщении.

Операция по снятию с мели 142-метрового сухогруза длилась около четырех часов. В ней участвовали спасательный корабль Nene Hatun, катера и буксиры береговых служб. Грузовое судно отбуксировано в район Бююкдере, где оно стало на якорь.

РБК-Украина сообщало утром, что движение судов в Стамбульском (Босфорском) проливе приостановлено из-за севшего на мель сухогруза. Судно шло из Украины в Стамбул.

Кроме того, мы писали, что время простоя кораблей в Босфоре обойдется украинским аграриям в 20 тысяч долларов, по информации министра агрополитики Николая Сольского.

Ранее в акватории Турции образовалась пробка из нефтяных танкеров после того, как страны G7 и Евросоюз ввели предел цен на российскую нефть.

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Босфор