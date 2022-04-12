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Боевые действия на востоке Украины будут усиливаться в течение двух-трех недель, - Британия

Фото: Боевые действия на востоке Украины будут усиливаться в течение двух-трех недель (facebook com mod mil rus)
Автор: Валерия Полищук

В течение следующих двух-трех недель боевые действия на востоке Украины будут усиливаться, так как Россия продолжает перенацеливать свои усилия в войне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства обороны Великобритании в Twitter.

"Российские атаки по-прежнему сосредоточены на украинских позициях вблизи Донецка и Луганска, продолжаются бои в районе Херсона и Николаева, а также возобновилось продвижение к Краматорску", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что российские войска продолжают выводить из Беларуси, чтобы передислоцироваться для поддержки операций на востоке Украины.

Война в Украине продолжается уже 48 день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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