Бойові дії на сході України посилюватимуться протягом двох-трьох тижнів, - Британія

Протягом наступних двох-трьох тижнів бойові дії на сході України будуть посилюватися, так як Росія продовжує перенацілювати свої зусилля у війні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Міністерства оборони Великобританії в Twitter.
"Російські атаки як і раніше зосереджені на українських позиціях поблизу Донецька і Луганська, тривають бої в районі Херсона і Миколаєва, а також відновилося просування до Краматорська", - йдеться в повідомленні.
При цьому наголошується, що російські війська продовжують виводити з Білорусі, щоб передислокуватися для підтримки операцій на сході України.
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