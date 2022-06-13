Боевые действия в Украине: актуальная карта на сегодня

Судя по карте, Россия продолжает попытки прорваться в Славянском направлении, захватить вместе со Славянском и Краматорск.

Ситуация не меняется и в районе Северодонецка. При этом здесь ВСУ удалось выбить оккупантов из небольшого участка.

Также враг пытается атаковать в районе Верхнеторецкого, где уже видны значительные успехи.

Судя по направлению атак, враг не собирается останавливаться. В районе Харькова оккупанты продолжают атаковать, но ВСУ здесь имеет значительные перевес и глушит все попытки россиян.