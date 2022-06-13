RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Бойові дії в Україні: актуальна карта на сьогодні

Фото: російські окупанти в Україні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

З'явилася актуальна мапа бойових дій в Україні за даними на понеділок, 13 червня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сервіс DeepStateMAP.

Судячи з карти, Росія продовжує спроби прорватися у Слов'янському напрямку, захопити разом зі Слов'янськом та Краматорськом.

Ситуація не змінюється й у районі Сєверодонецька. При цьому тут ЗСУ вдалося вибити окупантів із невеликої ділянки.

Також ворог намагається атакувати в районі Верхньоторецького, де вже помітні значні успіхи.

Судячи з напряму атак, ворог не збирається зупинятися. У районі Харкова окупанти продовжують атакувати, але ЗСУ тут має значну перевагу і глушить усі спроби росіян.

Як повідомлялось, Збройні сили України минулої доби ліквідували ще 150 окупантів за добу. Загалом Росія втратила у війні проти України близько 32 300 військових.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні