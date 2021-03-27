Боевой самолет ВВС Чехии "потерял" часть кабины во время полета

В Чехии во время тренировочного полета у легкого многоцелевого двухместного штурмовика L-159 ВВС республики отлетела крышка кабины. Экипаж самолета среагировал на это происшествие согласно инструкции.

Об этом сообщила представитель чешского генштаба Магдалена Дворжакова, передает Idnes .

По словам Дворжаковой, пилоты снизили высоту полета штурмовика, после чего он совершил успешную посадку на своем аэродроме.

Представитель генштаба сообщила, что крышка кабины была обнаружена в поле. Она отметила, что в результате инцидента никто не пострадал.

Дворжакова также рассказала, что в настоящий момент причины случившегося изучает комиссия, состоящая из специалистов ВВС, Минобороны и сотрудников завода-производителя Aero Vodochody. Полеты самолетов L-159 из-за ЧП были приостановлены.