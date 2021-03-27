Бойовий літак ВПС Чехії "втратив" частину кабіни під час польоту

У Чехії під час тренувального польоту у легкого багатоцільового двомісного штурмовика L-159 ВПС республіки відлетіла кришка кабіни. Екіпаж літака зреагував на цю подію відповідно до інструкції.
Про це повідомила представник чеського генштабу Магдалена Дворжакова, передає Idnes.
За словами Дворжакової, пілоти знизили висоту польоту штурмовика, після чого він здійснив успішну посадку на своєму аеродромі.
Представник генштабу повідомила, що кришка кабіни була виявлена в полі. Вона зазначила, що унаслідок інциденту ніхто не постраждав.
Дворжакова також розповіла, що наразі причини того, що сталося вивчає комісія, що складається з фахівців ВПС, Міноборони та співробітників заводу-виробника Aero Vodochody. Польоти літаків L-159 через НП були припинені.
Нагадаємо, в грудні минулого року в Альпах у французькому департаменті Савоя розбився вертоліт. Жертвами авіакатастрофи стали п'ять осіб. Мова йде про вертоліт французької повітряної навігаційної служби.
Додамо, що наприкінці січня на Кубі зазнав аварії військовий вертоліт. Унаслідок аварії загинули п'ятеро людей, які перебували на борту.
Крім того, в Південно-Африканській Республіці впав вертоліт повітряної медичної допомоги Netcare 1. Унаслідок інциденту загинули п'ятеро медиків.