На Донбассе за сутки ранены двое украинских военных
Боевики за сутки совершили 40 обстрелов позиций ООС
В районе проведения операции Объединенных сил (ООС) боевики 40 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, два украинских защитника получили легкие ранения. Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.
Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Обстрелы осуществлялись по защитникам Крымского, Новозвановки, Новолуганського, Луганского, Марьинки, Красногоровки, Невельского, Новомихайловки, Чермалыка, Гнутово, Лебединского, Павлополя, Водяного и Широкино. Кроме того, противник обстрелял из минометов калибром 82 мм защитников Чермалыка.
В течение текущих суток боевики российских оккупационных войск 4 раза открывали огонь по нашим позициям в районах населенных пунктов Крымское, Лебединское, Павлополь и Широкино.
Потерь среди личного состава Объединенных сил нет.
По данным разведки двое боевиков уничтожены, один ранен.
Утреннее возведение на 07:00 18 августа 2018 года #ООС #операція_ОС #ранкове_зведення Протяжении прошлых суток, 17 августа,...Опубликовано Операция об'объединенных сил / Joint Operation Forces П'ятниця, 17 августа 2018 г.
Напомним, средства противовоздушной обороны Объединенных сил сбили на Донбассе российский беспилотный летательный аппарат, который проводил разведку украинских позиций.