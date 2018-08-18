На Донбассе за сутки ранены двое украинских военных

Боевики за сутки совершили 40 обстрелов позиций ООС

В районе проведения операции Объединенных сил (ООС) боевики 40 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, два украинских защитника получили легкие ранения. Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.

Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Обстрелы осуществлялись по защитникам Крымского, Новозвановки, Новолуганського, Луганского, Марьинки, Красногоровки, Невельского, Новомихайловки, Чермалыка, Гнутово, Лебединского, Павлополя, Водяного и Широкино. Кроме того, противник обстрелял из минометов калибром 82 мм защитников Чермалыка.

В течение текущих суток боевики российских оккупационных войск 4 раза открывали огонь по нашим позициям в районах населенных пунктов Крымское, Лебединское, Павлополь и Широкино.

Потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

По данным разведки двое боевиков уничтожены, один ранен.

Напомним, средства противовоздушной обороны Объединенных сил сбили на Донбассе российский беспилотный летательный аппарат, который проводил разведку украинских позиций.