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Боевики заявили об отсутствии договоренностей по КПВВ в Счастье и Золотом

Автор: РБК-Украина

Вопрос открытия пропуска через линию разграничения в районе Счастья и Золотого не был согласован на встрече Трехсторонней контактной группы (ТКГ). Оккупационная власть не будет открывать дорожные коридоры в Луганской области.

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Об этом заявила представитель так называемой "Луганской народной республики" Ольга Кобцева, передают российские СМИ.

По ее словам, на вчерашней видеоконференции гуманитарной группы оккупанты изложили вопросы, решение которых необходимо для работы КПВВ. Однако украинская сторона якобы не предоставила свои варианты.

"Поэтому по итогам заседания видеоконференции ТКГ в лице ОБСЕ был констатирован факт недостижения договоренности по открытию пунктов пропуска Луганск-Счастье и Первомайск-Золотое", - сказала Кобцева.

Напомним, ранее пресс-служба делегации Украины в ТКГ заявила о прогрессе в разблокировке этих двух КПВВ в Луганской области.

С 10 ноября украинская сторона возобновила работу всех своих пунктов пропуска, однако людей в обе стороны пропускают только через КПВВ "Станица Луганская".

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