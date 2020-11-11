Бойовики заявили про відсутність домовленостей щодо КПВВ в Щасті і Золотом

Питання відкриття пропуску через лінію розмежування в районі Щастя і Золотого не було погоджено на зустрічі Тристоронньої контактної групи (ТКГ). Окупаційна влада не буде відкривати дорожні коридори в Луганській області.

Про це заявила представник так званої "Луганської народної республіки" Ольга Кобцева, передають російські ЗМІ.

За її словами, на вчорашній відеоконференції гуманітарної групи окупанти виклали питання, вирішення яких необхідне для роботи КПВВ. Проте українська сторона нібито не надала свої варіанти.

"Тому за підсумками засідання відеоконференції ТКГ в особі ОБСЄ було констатовано факт недосягнення домовленості щодо відкриття пунктів пропуску Луганськ-Щастя і Первомайськ-Золоте", - сказала Кобцева.

Нагадаємо, раніше прес-служба делегації України в ТКГ заявила про прогрес у розблокуванні цих двох КПВВ в Луганській області.

З 10 листопада українська сторона відновила роботу всіх пунктів пропуску, проте людей в обидві сторони пропускають тільки через КПВВ "Станиця Луганська".