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Бойовики заявили про відсутність домовленостей щодо КПВВ в Щасті і Золотом

Луганськ, Середа 11 листопада 2020 19:02
Бойовики заявили про відсутність домовленостей щодо КПВВ в Щасті і Золотом
Фото: КПВВ на Донбасі (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Питання відкриття пропуску через лінію розмежування в районі Щастя і Золотого не було погоджено на зустрічі Тристоронньої контактної групи (ТКГ). Окупаційна влада не буде відкривати дорожні коридори в Луганській області.

Про це заявила представник так званої "Луганської народної республіки" Ольга Кобцева, передають російські ЗМІ.

За її словами, на вчорашній відеоконференції гуманітарної групи окупанти виклали питання, вирішення яких необхідне для роботи КПВВ. Проте українська сторона нібито не надала свої варіанти.

"Тому за підсумками засідання відеоконференції ТКГ в особі ОБСЄ було констатовано факт недосягнення домовленості щодо відкриття пунктів пропуску Луганськ-Щастя і Первомайськ-Золоте", - сказала Кобцева.

Нагадаємо, раніше прес-служба делегації України в ТКГ заявила про прогрес у розблокуванні цих двох КПВВ в Луганській області.

З 10 листопада українська сторона відновила роботу всіх пунктів пропуску, проте людей в обидві сторони пропускають тільки через КПВВ "Станиця Луганська".

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Новини України Суспільство СчастьеЗолотоеКПВВ

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