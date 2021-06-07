Боевики заявили о смерти главаря африканской группировки "Боко Харам", - Reuters

На записи человек, якобы являющийся лидером ISWAP Абу Мусабом аль-Барнави, заявил, что Шекау умер 18 мая, покончив с собой, когда боевики преследовали его после боя. В беседе с агентством два человека подтвердили, что голос на записи действительно принадлежал аль-Барнави.

По данным издания, смерть Шекау позволит ISWAP закрепиться в качестве основного лидера в регионе озера Чад и направить свои усилия на военных и правительство.

Группировка «Боко Харам» появилась в 2002 году, ее лидером был Мохаммед Юсуф. С 2009 года его на посту сменил Шекау. В 2015 году несогласные с его методами управления боевики откололись от "Боко Харам" и присягнули на верность террористического движения ИГИЛ, став его региональным филиалом.