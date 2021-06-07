Бойовики заявили про смерть ватажка африканського угруповання "Боко Харам"

На записі чоловік, який нібито є лідером ISWAP Абу Мусабом аль-Барнаві, заявив, що Шекау помер 18 травня, Покінчивши з собою, коли бойовики переслідували його після бою. У бесіді з агентством двоє людей підтвердили, що голос на записі дійсно належав аль-Барнаві.

За даними видання, смерть Шекау дозволить ISWAP закріпитися як основний лідер в регіоні озера Чад і направити свої зусилля на військових і уряд.

Угруповання "Боко Харам" з'явився у 2002 році, її лідером був Мохаммед Юсуф. З 2009 року його на посаді змінив Шекау. У 2015 році незгодні з його методами управління бойовики відкололися від "Боко Харам" і присягнули на вірність терористичного руху ІДІЛ, ставши його регіональною філією.