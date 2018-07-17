Боевики застрелили российского наемника при попытке сдаться военным ООС, - штаб

Российский наемник не успел сдаться украинским военным под Мариуполем

Боевики на Донбассе застрелили российского наемника при попытке сдаться украинским военным. Об этом говорится в сообщении пресс-центра операции Объединенных сил (ООС) в Facebook.

Сообщается, что ночью на Мариупольском направлении боевик российских оккупационных войск пытался пересечь линию разграничения и перейти на подконтрольную Украины территорию. По данным украинской стороны, у него были проблемы финансового характера.

"Однако добраться до наших войск он так и не смог. Разъяренные "кредиторы" выстрелом в спину цинично убили своего бывшего сослуживца. С помощью военнослужащих одного из подразделений морской пехоты, из состава Объединенных сил, тело было доставлено в морг одной из больниц Мариуполя", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что на Донбассе при обстреле украинских позиций погиб военный. Всего за сегодня в зоне проведения ООС зафиксировали уже два обстрела.