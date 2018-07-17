Бойовики застрелили російського найманця при спробі здатися військовим ООС, - штаб

Російський найманець не встиг здатися українським військовим під Маріуполем

Бойовики на Донбасі застрелили російського найманця при спробі здатися українським військовим. Про це йдеться в повідомленні прес-центру операції Об'єднаних сил (ООС) у Facebook.

Повідомляється, що вночі на Маріупольському напрямку бойовик російських окупаційних військ намагався перетнути лінію розмежування і перейти на підконтрольну Україні територію. За даними української сторони, у нього були проблеми фінансового характеру.

"Однак добратися до наших військ він так і не зміг. Розлючені "кредитори" пострілом в спину цинічно вбили свого колишнього товариша по службі. З допомогою військовослужбовців одного з підрозділів морської піхоти, зі складу Об'єднаних сил, тіло доставлено у морг однієї з лікарень Маріуполя", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Донбасі при обстрілі українських позицій загинув військовий. Всього за сьогодні в зоні проведення ООС зафіксували вже два обстріли.