На Донбассе при обстреле погиб украинский военный

Новости Происшествия 17.07.2018 - 13:12
Фото: иллюстративное фото (mil.gov.ua)
Фото: иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Боевики сегодня дважды обстреляли украинских военных в Золотом и Гнутово

Сегодня, 17 июля, в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе погиб один украинский военный. Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк.

По его словам, с полуночи в районе проведения ООС украинские военные зафиксировали 2 прицельных обстрела. В частности, противник применил гранатометы и стрелковое вооружение по военным в Золотом и Гнутово.

"С грустью сообщаем, что сегодня, 17 июля, около 08:00, российская вооруженная агрессия унесла жизнь еще одного украинского героя. В результате боевых действий, погиб один наш военнослужащий, 1978 года рождения", - сообщил Гуцуляк.

Он также отметил, что за минувшие сутки противник совершил 19 обстрелов. В результате боевых действий 16 июля был ранен один украинский военный, ему оказывается необходимая помощь в военном мобильном госпитале.

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко озвучил план деоккупации Донбасса.

 

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Темы: Новости ООС    Теги:  Донбасс,  гибель,  ООС  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС