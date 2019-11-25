Боевики из запрещенных минометов обстреляли позиции ООС

На Донбассе с начала текущих суток, 25 ноября, в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники пять раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС.

Как сообщается, противник обстрелял позиции украинских подразделений из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Российские оккупационные войска осуществили четыре обстрела по позициям украинских защитников в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно дважды неподалеку Луганского, вблизи Крымского, у Новолуганского.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил один обстрел по укреплениям Объединенных сил у Марьинки из стрелкового оружия.

О раненных или погибших в штабе ООС не сообщается.

Напомним,боевики обстреляли позиции украинских военных в Марьинке. Обстрелы производились из стрелкового оружия по направлению от микрорайона Трудовськие оккупированного Донецка.

Также сообщалось, что за прошедшие сутки, 24 ноября, боевики семь раз нарушали режим прекращения огня. При этом применялись запрещенные минскими договоренностями минометы калибра 82 мм, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие. В результате обстрелов никто из украинских военных не пострадал.