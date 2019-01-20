Боевики заминировали территорию вблизи оккупированного Дружного, - СЦКК

Иллюстративное фото (УНИАН)

Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали предупреждающие знаки в 2 километрах от поселка

Украинская сторона Совместного центра контроля и координации (СЦКК) сообщила, что российско-оккупационные войска заминировали территорию вблизи оккупированного поселка Дружное Луганской области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу операции Объединенных сил в Facebook.

Как сообщается, наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ во время патрулирования зафиксировали два предупредительных знака о минировании за 2 километра к югу от оккупированного Дружного.

"Один знак был сделан в форме белой таблички с надписью на русском языке - "Мины". Другой знак наблюдателям разглядеть не удалось", - говорится в сообщении.

Напомним, по данным украинской стороны СЦКК, российские боевики продолжают грубо нарушать линии отвода тяжелого вооружения, предусмотренные Минскими договоренностями. Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали три танка Т-72 вблизи Калиново-Борщувато на запад от Луганска и 2 противотанковые пушки "Рапира" МТ-12 вблизи Дебальцево.

Добавим, сегодня, 20 января, боевики обстреляли позиции в районе населенного пункта Гнутово. Потерь в рядах Объединенных силах нет, ситуация на линии соприкосновения остается под контролем.