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Бойовики замінували територію поблизу окупованого Дружного, - СЦКК

Новини » Надзвичайні події    20.01.2019 - 17:11
Бойовики замінували територію поблизу окупованого Дружного, - СЦКК
Ілюстративне фото (УНІАН)

Спостерігачі ОБСЄ зафіксували попереджувальні знаки за 2 кілометри від селища

Українська сторона Спільного центру контролю та координації (СЦКК) повідомила, що російсько-окупаційні війська замінували територію поблизу окупованого селища Дружне Луганської області. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку операції Об'єднаних сил у Facebook.

Як повідомляється, спостерігачі Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ під час патрулювання зафіксували два попереджувальні знаки про мінування за 2 кілометри на південь від окупованого Дружного.

"Один знак був зроблений у формі білої таблички з написом російською мовою - "Міни". Інший знак спостерігачам розгледіти не вдалося", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, за даними української сторони СЦКК, російські бойовики продовжують грубо порушувати лінії відведення важкого озброєння, що передбачені Мінськими домовленостями. Спостерігачі ОБСЄ зафіксували три танки Т-72 поблизу Калиново-Борщуватого на захід від Луганська та 2 протитанкові гармати "Рапіра" МТ-12 поблизу Дебальцевого.

Додамо, сьогодні, 20 січня, бойовики обстріляли позиції в районі населеного пункту Гнутове. Втрат в лавах Об'єднаних силах немає, ситуація на лінії зіткнення залишається під контролем.

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