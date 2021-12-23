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Боевики на Донбассе ограничивали передвижение наблюдателей 4 раза за суки, - ОБСЕ

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Украина, Четверг 23 декабря 2021 04:19
Боевики на Донбассе ограничивали передвижение наблюдателей 4 раза за суки, - ОБСЕ Фото: боевики ограничивали передвижение ОБСЕ на Донбассе (facebook.com/oscesmm)
Автор: Наталья Скороход

Боевики мешают мониторингу ситуации на Донбассе, который обеспечивает Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе. За последние сутки они 4 раза ограничивали передвижение наблюдателей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет СММ ОБСЕ за 22 декабря.

На блокпосте в районе н. п. Крещатицкое в Донецкой области явно вооруженный член вооруженных формирований не пропустил патруль в направлении н. п. Куликово, сославшись на "приказы от командиров". При этом, во время пребывания на блокпосте наблюдатели видели, что его пересекали гражданские лица и транспортные средства.

Также в пункте пропуска на границе Вознесеновки член вооруженных формирований приказал патрулю покинуть этот район, сославшись на "приказы от своих командиров".

На железнодорожной станции "Червоная Могила" у Вознесеновки член вооруженных формирований также приказал патрулю покинуть этот район по той же причине. Он также заявил представителям ОБСЕ, что "наблюдатели могут пребывать на линии разграничения, но не в приграничных районах".

На блокпосте боевиков в районе Горловки наблюдателей ОБСЕ пропустили, но с задержкой.

"Явно вооруженный член вооруженных формирований пропустил патруль Миссии в направлении КПВВ у н. п. Майорск лишь после примерно 20-минутной задержки, сославшись на необходимость проинформировать руководство о пересечении патруля СММ", - уточнили в ОБСЕ.

Напомним, что боевики минируют территории на Донбассе, которые приближены к линии разграничения. В Минобороны Украины отметили, что такие действия оккупантов угрожают жизни мирного населения.

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