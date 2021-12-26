Бойовики затримували і не пропускали спостерігачів ОБСЄ в Луганській області

Бойовики на Донбасі в черговий раз перешкоджали роботі Організації з безпеки і співробітництва в Європі. Цього разу окупанти не пропускали та затримували спостерігачів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт СММ ОБСЄ за 25 грудня.

Порушення свободи спостерігачів було здійснено бойовиками 25 грудня в районі Золотого та Станиці Луганської. В одному випадку окупанти не пропустили спостерігачів, а в іншому випадку затримали їх прохід в непідконтрольні уряду райони.

"Заборона доступу сталася о 09:55 приблизно в 350 м на північ від південного краю ділянки розведення сил і засобів в районі Золотого, де члени збройних формувань мотивували це "міркуваннями безпеки для СММ", - йдеться в повідомленні.

А о 10:02 ще один патруль, який слідував через блокпост збройних формувань в районі моста біля Станиці Луганської, затримали на 2 години і 16 хвилин. Члени збройних формувань мотивували це "відсутністю попереднього повідомлення".

Також о 09:07 на блокпості біля південного краю ділянки розведення в районі Золотого члени збройних формувань відмовили ще одному патрулю в доступі на ділянку розведення, пояснивши це "міркуваннями безпеки для СММ".

"Цей патруль повинен був сприяти вищезгаданому патрулю місії в перетині в непідконтрольні уряду райони", - зазначили в ОБСЄ.

В ОБСЄ підкреслили, що подібні заборони та затримки не тільки обмежують свободу пересування СММ через лінію зіткнення, а й перешкоджають здійсненню матеріально-технічного забезпечення, яке є вкрай важливим для її ефективної роботи.