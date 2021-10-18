ru ua
Пн, 18 жовтня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Бойовики заблокували спостерігачів ОБСЄ на ППБ у Горлівці

Новость на русском →
Україна, Понеділок 18 жовтня 2021 04:05
Бойовики заблокували спостерігачів ОБСЄ на ППБ у Горлівці Фото: бойовики заблокували спостерігачів ОБСЄ на ППБ у Горлівці (twitter.com/osce_smm)
Автор: Наталья Скороход

Бойовики заблокували спостерігачів з Організації з безпеки і співробітництва в Європі на передовій патрульній базі в Горлівці. Вони оточили готель і забороняли їм вийти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт СММ ОБСЄ за 17 Жовтня.

Увечері 17 жовтня в16:03 патруль зафіксував, що автомобільні ворота передової патрульної бази (ППБ) в Горлівці закриті за допомогою ланцюга і навісного замку, а біля воріт припаркована машина з блакитною табличкою "ДНР", що блокує виїзд. Біля машини стояли двоє озброєних бойовиків, які охороняли виїзд.

Власник готелю, в якому розташована ППБ, повідомив співробітникам місії, що їм не дозволять залишати приміщення готелю, пославшись на "накази від "міра Горлівки". Також він заявив, що всі виходи були заблоковані членами збройних формувань.

За допомогою камер відеоспостереження співробітники ОБСЄ побачили, що перед готелем встановлені 3 намети, навколо яких зібралися принаймні 4 людини.

О 17:00 двоє чоловіків в цивільному одязі увійшли в готель і заявили, що співробітникам ОБСЄ не можна залишати приміщення готелю, поки не буде звільнений член збройних формувань, який, як повідомлялося, був затриманий Збройними силами України в межах ділянки розведення в районі Золотого 13 жовтня.

"Дана ситуація продовжилася і після закінчення звітного періоду (і все ще триває). За спостереженнями СММ, обстановка була спокійною", - зазначили в ОБСЄ.

ОБСЄ підкреслює, що ППБ в Горлівці є офісом СММ/ОБСЄ, на який поширюються відповідні імунітети й привілеї.

"Обмеження доступу в офіс і з нього розглядається як порушення таких імунітетів і привілеїв, а також відповідних зобов'язань тими, кому належить фактичний контроль", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що ОБСЄ призупинила спостережну місію на Донбасі через протести окупантів перед готелем. Спостерігачі хвилюються за свою безпеку.

Раніше повідомлялося, що окупанти влаштували протести біля готелю в Донецьку, де проживають співробітники ОБСЄ.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донбас
NEWS
Нові "червоні" зони і поїзди за COVID-сертифікатами. Яким буде карантин наступного тижня
Нові "червоні" зони і поїзди за COVID-сертифікатами. Яким буде карантин наступного тижня
DAILY
Червоні лінії. Що відбувається у китайській економіці і чому це важливо для України
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Червоні лінії. Що відбувається у китайській економіці і чому це важливо для України