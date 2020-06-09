Боевики выпустили 60 мин по позициям ООС

Фото: ситуация на Донбассе (flickr)

Потерь среди украинских военных нет

С начала текущих суток, 9 июня, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации восемь раз нарушили режим прекращения огня. При этом боевики выпустили около 60 мин вблизи Крымского и Орехово.

Об этом сообщает штаб ООС.

Сообщается, что оккупанты применяли запрещенное к размещению на линии соприкосновения минометы калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Так, боевики открывали огонь по позициям украинских военнослужащих вблизи Марьинки, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

Также в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" обстрелы были зафиксированы вблизи Крымского, Орехово, Новолуганского, Новотошковского и Шумел, а также неподалеку Хутора Вольный.

В штабе отметили, что потерь или раненых среди украинских военных нет.

Напомним, за минувшие сутки на Донбассе в результате обстрелов был ранен украинский военный.

Кроме того, 9 июня началось заседание ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе с участием представителей ОРДЛО.

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Автор: Лера Полищук