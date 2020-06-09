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Бойовики випустили 60 мін по позиціях ООС

Новини » Надзвичайні події     09.06.2020 - 17:50
Бойовики випустили 60 мін по позиціях ООС
Фото: ситуація на Донбасі (flickr)

Втрат серед українських військових немає

З початку поточної доби, 9 червня, в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі збройні формування Російської Федерації вісім разів порушили режим припинення вогню. При цьому бойовики випустили близько 60 мін поблизу Кримського і Оріхове.

Про це повідомляє штаб ООС.

Повідомляється, що окупанти застосовували заборонені до розміщення на лінії зіткнення міномети калібрів 120 мм і 82 мм, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Так, бойовики відкривали вогонь по позиціях українських військовослужбовців поблизу Мар'їнки, що в районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід".

Також в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" обстріли були зафіксовані поблизу Кримського, Оріхове, Новолуганського, Новотошківського і Шумів, а також неподалік Хутора Вільний.

У штабі зазначили, що втрат або поранених серед українських військових немає.

Нагадаємо, за минулу добу на Донбасі в результаті обстрілу був поранений український військовий.

Крім того, 9 червня розпочалося засідання ТКГ по врегулюванню ситуації на Донбасі за участю представників ОРДЛО.

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Автор: Лера Полищук

Теги Новини України ДонбасООС
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