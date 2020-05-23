Боевики выпустили 20 мин по защитникам Майорска

С начала субботы, 23 мая, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксированы 2 вражеских обстрела. В результате вражеской активности украинские военные не пострадали.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

По данным оборонного ведомства, сегодня в период с 7:20 по 7:40 оккупационные силы обстреливали из минометов 82-го и 120-го калибров позиции украинских подразделений в районе Майорска. В общем оккупанты выпустили 20 мин.

Кроме того, с 7:45 по 8:00 под огнем противника находились позиции Объединенных сил вблизи Каменки. Боевики применяли ручные противотанковые гранатометы.

Напомним, ранее сообщалось, что 22 мая боевики 12 раз нарушали тишину на Донбассе, ранив при этом украинского военного.

Также РБК-Украина писало, что 21 мая ситуация на Донбассе существенно обострилась. В четверг в зоне ООС один украинский военный погиб и многие получили ранения.

Кроме того, на Донбассе, в результате обстрела грузовика погиб солдат 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр".