Бойовики випустили 20 мін по захисниках Майорська

З початку суботи, 23 травня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі зафіксовано 2 ворожі обстріли. В результаті ворожої активності українські військові не постраждали.

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

За даними оборонного відомства, сьогодні у період з 7:20 по 7:40 окупаційні сили обстрілювали з мінометів 82-го та 120-го калібрів позиції українських підрозділів в районі Майорська. Загалом окупанти випустили 20 мін.

Крім того, з 7:45 по 8:00 під вогнем противника перебували позиції Об'єднаних сил поблизу Кам'янки. Бойовики застосовували ручні протитанкові гранатомети.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 22 травня бойовики 12 разів порушували тишу на Донбасі, поранивши при цьому українського військового.

Також РБК-Україна писало, що 21 травня ситуація на Донбасі суттєво загострилася. У четвер в зоні ООС один український військовий загинув та багато отримали поранення.

Крім того, на Донбасі, в результаті обстрілу вантажівки загинув солдат 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр".