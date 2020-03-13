Боевики выпустили более 10 мин по позициям ООС в Лебединском

По состоянию на 12 часов пятницы, 13 марта, в зоне проведения операции Объединенных сил было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Министерства обороны.

По данным оборонного ведомства, утром пророссийские боевики из минометов 82-го калибра обстреляли позиции подразделений Объединенных сил в районе населенного пункта Лебединское. Всего по украинским военным были выпущены 11 мин.

Отмечается, что потери в результате вражеских обстрелов на Донбассе сейчас не зафиксированы.

Ситуация на Донбассе по состоянию на 13 марта 2020 года (mil.gov.ua)

Напомним, ранее сообщалось, что вблизи Городища нацгвардейцы задержали женщину, которую подозревают в причастности к деятельности так называемых "ЛДНР". Жительницу Луганска задержали по подозрению в нарушении статьи 260 УК Украины.

Также РБК-Украина писало, что вчера на Донбассе был ранен 1 украинский военный. Боевики 4 раза нарушали режим прекращения огня вблизи Песков, Зайцево, Водяного и Луганского.