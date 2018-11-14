Бойовики запроваджують на окупованому Донбасі систему мобільних "призовних пунктів", - ГУР

Ілюстративне фото (vk.com/dnr.live.donetsk)

Окупанти перевірять усіх чоловіків віком від 18 до 55 років на придатність до військової служби

За даними української розвідки, бойовики запроваджують на окупованому Донбасі систему функціонування мобільних "призовних пунктів". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікера Міністерства оборони України Дмитра Гуцуляка.

Як повідомили в Міноборони, російське окупаційне командування нарощує заходи з поповнення некомплекту особового складу у з’єднаннях і частинах 1 та 2 АК збройних сил РФ.

"Зокрема, на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей вони запроваджують систему функціонування мобільних призовних пунктів. На їх базі окупанти планують проведення медичного обстеження всього чоловічого населення віком від 18 до 55 років на придатність до військової служби у складі російських окупаційних військ", - повідомив Гуцуляк.

Зазначається, до осіб, які ухилятимуться від медичного обстеження, окупаційна влада застосовуватиме репресивні заходи. Так, у випадку затримання таких осіб на блокпосту чи пункті пропуску, їх направлятимуть до так званих "органів державної безпеки", де перевірятимуть на "лояльність" до російського окупаційного режиму.

Нагадаємо, як повідомляло РБК-Україна, 13 листопада СММ ОБСЄ на тимчасово окупованій території зафіксувала розміщення важкого озброєня з порушенням ліній відведення. Там, зокрема, виявили 5 самохідних гаубиць та 10 танків T-72.

Крім того, бойовики обстріляли безпілотник місії ОБСЄ в районі окупованого Жовтого.