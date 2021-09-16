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Боевики второй раз за день обстреляли населенный пункт на Донбассе: пострадали дома жителей

Автор: Дмитрий Кузнецов

В четверг, 16 сентября, российские оккупанты второй раз за сутки обстреляли из артиллерии населенные пункты на Донбассе. Под огонь попал поселок Тарамчук, пострадали дома мирных жителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр операции Объединенных сил.

"Второй раз за сегодня вооруженные формирования РФ произвели преступный обстрел мирного населенного пункта вдоль линии разграничения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что обстрелы велись из ствольной артиллерии калибра 122-мм. Так, в 6:40 со стороны поселка Еленовка боевики открыли по населенному пункту Тарамчук.

Последствия обстрела зафиксировала наблюдательная группа украинской стороны СЦКК. От разрыва 122-мм снаряда повреждены стены и окна жилого дома, а также прилегающая территория.

Жертв и пострадавших среди мирных жителей нет.

Фото: боевики обстреляли из артиллерии поселок Тарамчук на Донбассе (facebook.com/pressjfo.news)

Напомним, что за минувшие сутки на Донбассе было 3 нарушения режима прекращения огня со стороны врага. Жертв и пострадавших нет.

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