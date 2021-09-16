RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Бойовики вдруге за день обстріляли населений пункт на Донбасі: постраждали будинки жителів

Автор: Дмитрий Кузнецов

У четвер, 16 вересня, російські окупанти вдруге за добу обстріляли з артилерії населені пункти на Донбасі. Під вогонь потрапило селище Тарамчук, постраждали будинки мирних жителів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр операції Об'єднаних сил.

"Вдруге за сьогодні збройні формування РФ здійснили злочинний обстріл мирного населеного пункту вздовж лінії розмежування", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що обстріл велися з ствольної артилерії калібру 122-мм Так, о 6:40 з боку селища Оленівка бойовики відкрили по населеному пункту Тарамчук.

Наслідки обстрілу зафіксувала спостережна група української сторони СЦКК. Від розриву 122-мм снаряда пошкоджено стіни та вікна житлового будинку, а також прилеглу територію.

Жертв і постраждалих серед мирних жителів немає.

Фото: бойовики обстріляли з артилерії селище Тарамчук на Донбасі (facebook.com/pressjfo.news)

Нагадаємо, що за минулу добу на Донбасі було 3 порушення режиму припинення вогню з боку ворога. Жертв і постраждалих немає.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДонбасООС