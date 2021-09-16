Бойовики вдруге за день обстріляли населений пункт на Донбасі: постраждали будинки жителів

У четвер, 16 вересня, російські окупанти вдруге за добу обстріляли з артилерії населені пункти на Донбасі. Під вогонь потрапило селище Тарамчук, постраждали будинки мирних жителів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр операції Об'єднаних сил.
"Вдруге за сьогодні збройні формування РФ здійснили злочинний обстріл мирного населеного пункту вздовж лінії розмежування", - йдеться в повідомленні.
Відзначається, що обстріл велися з ствольної артилерії калібру 122-мм Так, о 6:40 з боку селища Оленівка бойовики відкрили по населеному пункту Тарамчук.
Наслідки обстрілу зафіксувала спостережна група української сторони СЦКК. Від розриву 122-мм снаряда пошкоджено стіни та вікна житлового будинку, а також прилеглу територію.
Жертв і постраждалих серед мирних жителів немає.
Фото: бойовики обстріляли з артилерії селище Тарамчук на Донбасі (facebook.com/pressjfo.news)