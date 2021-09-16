ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Боевики трижды обстреливали позиции ООС на Донбассе

Новина українською →
Донбасс, Четверг 16 сентября 2021 07:29
Боевики трижды обстреливали позиции ООС на Донбассе Фото: боевики трижды обстреливали позиции ООС на Донбассе (Фото flickr.com)
Автор: Анна Полисученко

Боевики трижды обстреливали позиции ООС на Донбассе. Жертв и пострадавших нет.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ООС.

За прошедшие сутки, 15 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня.

Вблизи населенного пункта Новолуганское противник обстрелял позиции украинских военнослужащих из стрелкового оружия.

В направлении Южного вооруженные формирования РФ совершили обстрел из станковых противотанковых гранатометов.

Неподалеку Авдеевки российские оккупанты вели огонь из запрещенных Минскими договоренностями минометов 120 калибра.

Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм.

По состоянию на 7 часов утра, 16 сентября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Читайте РБК-Украина в Google News
ООС
NEWS
Украина призвала Россию обеспечить "тишину" на Донбассе и пожаловалась ОБСЕ
Украина призвала Россию обеспечить "тишину" на Донбассе и пожаловалась ОБСЕ
DAILY
Инфляция на марше. Что происходит с ценами на газ в Европе и чего ждать Украине
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Инфляция на марше. Что происходит с ценами на газ в Европе и чего ждать Украине