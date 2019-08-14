Боевики во вторник 13 раз нарушили перемирие на Донбассе

В течение прошлых суток, 13 августа, на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники тринадцать раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщили в пресс-службе операции Объединенных сил в Facebook.

Отмечается, что обстрелы позиций велись из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" противник осуществил двенадцать обстрелов:

неподалеку Талаковки - из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;

дважды в районе Водяного - из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;

вблизи Гнутового - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

в районе Новогнатовки - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия;

дважды вблизи Новотроицкого - из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета;

вблизи Красногоровки - из стрелкового оружия;

недалеко от Лебединского - из стрелкового оружия;

вблизи Павлополя - из стрелкового оружия;

неподалеку Новогнатовки - из стрелкового оружия;

вблизи Авдеевки - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" противник произвел один обстрел позиций Объединенных сил в районе Южного.

"Потерь с нашей стороны не зафиксировано", - сообщили в пресс-центре ООС.

С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 1 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрел зафиксирован вблизи Песков.

РБК-Украина писало, что в течение суток 12 августа в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики применили гранатометы и снайперское оружие. В результате один украинский военный получил ранения.

Ранее Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) установила группу вербовщиков детей в незаконные военные формирования на Донбассе.