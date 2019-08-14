Бойовики у вівторок 13 разів порушили перемир'я на Донбасі

Протягом минулої доби, 13 серпня, на Донбасі збройні формування Російської Федерації та її найманці тринадцять разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомили у прес-службі операції Об'єднаних сил у Facebook.

Зазначається, що обстріли позицій велися з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив дванадцять обстрілів:

неподалік Талаківки - з ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї;

двічі в районі Водяного - з ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї;

поблизу Гнутового - з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

в районі Новогнатівки - з автоматичного гранатомета та стрілецької зброї;

двічі поблизу Новотроїцького - зі станкового протитанкового гранатомета та великокаліберного кулемета;

поблизу Красногорівки - зі стрілецької зброї;

неподалік Лебединського - зі стрілецької зброї;

поблизу Павлополя - зі стрілецької зброї;

неподалік Новогнатівки - зі стрілецької зброї;

поблизу Авдіївки - з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив один обстріл позицій Об'єднаних сил в районі Південного.

"Втрат з нашого боку не зафіксовано", - повідомили в прес-центрі ООС.

Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 1 раз порушили режим припинення вогню. Обстріл зафіксований поблизу Пісків.

РБК-Україна писало, що протягом доби 12 серпня у районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі бойовики застосували гранатомети та снайперську зброї. У результаті один український військовий дістав поранення.

Раніше Генеральна прокуратура України (ГПУ) встановила групу вербувальників дітей в незаконні військові формування на Донбасі.