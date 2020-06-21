Бойовики відновлять пропуск через блокпост в Донецькій області, але в одну сторону

Фото: проросійський бойовик (flickr.com/moscow-live)

Окупанти відкриють блокпост "Оленівка"

Проросійські бойовики з понеділка відновлять пропуск осіб через лінію розмежування в Донецькій області. Однак, пропуск діятиме лише в одну сторону.

Про це повідомляє інформаційне агентство терористів "ДАН".

Бойовики з 22 червня будуть здійснювати щоденний пропуск осіб в напрямку підконтрольної українському уряду території на блокпості "Оленівка", при цьому у зворотньому напрямку нікого не пропускатимуть. Пропуск здійснюватимуть лише за узгодженими списками.

На окуповану територію бойовики пропускатимуть лише з 25 червня, але за попереднім повідомленням про намір в'їзду. Блокпост буде щоденно відкритий з 9 ранку до 18:00.

Нагадаємо, окупаційні сили блокують відновлення пропуску осіб через лінію розмежування у Донецькій та Луганській областях. На Луганщині зараз діє лише один пропускний пункт "Станиця Луганська". У Донецькій області пропуск досьогодні блокується бойовиками.

Напередодні окупанти погрожували Україні відкрити пропуск через лінію розмежування лише в односторонньому порядку.

Крім того, бойовики змінили графік роботи блокпосту в Луганській області, тепер пропуск здійснюватимуть лише двічі на тиждень.

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Автор: Дмитро Левицький