Боевики восемь раз срывали "тишину" на Донбассе, ранен мирный житель

В Луганской области противник дважды применил беспилотники типа "Квадрокоптер", с помощью которых совершил обстрел населенного пункта Счастье.

По этому же населенному пункту российские наемники совершили обстрел из минометов 82 калибра, повредив гражданскую инфраструктуру и частные автомобили. В результате обстрела один местный житель получил ранения. Состояние его здоровья - удовлетворительное.

Также противник обстрелял позиции украинских военных из запрещенных минскими договоренностями минометов 120 калибра и артиллерии калибра 122 мм. Под обстрел попал и сам населенный пункт, в результате чего повреждены жилой дом и придомовая территория.

В районе Песок российские наемники применили минометы калибра 120 мм. Золотое-4 противник обстрелял из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В штабе подчеркнули, что на обстрелы противника украинские защитники открывали огонь. С начала суток, 17 сентября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.