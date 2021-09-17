UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Боевики восемь раз срывали "тишину" на Донбассе, ранен мирный житель

Автор: Артур Родивилов

Боевики восемь раз обстреливали позиции ООС на Донбассе. Ранен мирный житель города Счастье.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ООС.

В Луганской области противник дважды применил беспилотники типа "Квадрокоптер", с помощью которых совершил обстрел населенного пункта Счастье.

По этому же населенному пункту российские наемники совершили обстрел из минометов 82 калибра, повредив гражданскую инфраструктуру и частные автомобили. В результате обстрела один местный житель получил ранения. Состояние его здоровья - удовлетворительное.

Также противник обстрелял позиции украинских военных из запрещенных минскими договоренностями минометов 120 калибра и артиллерии калибра 122 мм. Под обстрел попал и сам населенный пункт, в результате чего повреждены жилой дом и придомовая территория.

В районе Песок российские наемники применили минометы калибра 120 мм. Золотое-4 противник обстрелял из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В штабе подчеркнули, что на обстрелы противника украинские защитники открывали огонь. С начала суток, 17 сентября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Напомним, 15 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня.

Читайте РБК-Украина в Google News
ООСДонбасс