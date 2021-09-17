Бойовики вісім разів зривали "тишу" на Донбасі, поранений мирний житель

У Луганській області противник двічі застосував безпілотники типу "Квадрокоптер", за допомогою яких здійснив обстріл населеного пункту Щастя.

По цьому ж населеному пункту російські найманці здійснили обстріл з мінометів 82 калібру, пошкодивши цивільну інфраструктуру і приватні автомобілі. В результаті обстрілу один місцевий житель отримав поранення. Стан його здоров'я - задовільний.

Також противник обстріляв позиції українських військових із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120 калібру та артилерії калібру 122 мм. Під обстріл потрапив і сам населений пункт, через це пошкоджені житловий будинок і прибудинкова територія.

У районі Пісок російські найманці застосували міномети калібру 120 мм. Золоте-4 противник обстріляв з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

У штабі підкреслили, що на обстріли противника українські захисники відкривали вогонь. З початку доби, 17 вересня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.