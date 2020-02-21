Боевики вновь применили минометы на Донбассе

С начала текущих суток в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе не зафиксированы потери среди украинских военных. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.

По данным ведомства, по состоянию на 12:00 пророссийские боевики 8 раз открывали огонь по украинским укреплениях, применяя при этом запрещенное минскими соглашениями вооружение.

Так, с минометов 120-го и 82-го калибров, гранатометов различных систем и стрелкового оружия боевики обстреляли позиции подразделений Объединенных сил в районе Красногоровки, Павлополя, Лебединского, Новотроицкого, Орехово, Луганского, Травневого и Новотошковского.

"Почти на все обстрелы противника, украинские защитники оказывали адекватный ответ из дежурных огневых средств и неукоснительно соблюдая минских договоренностей", - подчеркнули в Минобороны.

Ситуация на Донбассе по состоянию на 21 февраля 2020

Напомним, ранее сообщалось, что 20 февраля незаконные вооруженные формирования РФ на Донбассе 10 раз обстреляли позиции украинских военных. Оккупанты применяли минометы, вооружение БМП, гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие. В результате обстрелов никто не пострадал.