Бойовики знову застосували міномети на Донбасі

З початку поточної доби в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі не зафіксовано втрат серед українських військових. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.

За даними відомства, станом на 12:00 проросійські бойовики 8 разів відкривали вогонь по українських укріпленнях, застосовуючи при цьому заборонене мінськими угодами озброєння.

Так, з мінометів 120-го та 82-го калібрів, гранатометів різних систем та стрілецької зброї бойовики обстріляли позиції підрозділів Об'єднаних сил в районі Красногорівки, Павлополя, Лебединського, Новотроїцького, Оріхового, Луганського, Травневого та Новотошківського.

"Майже на всі обстріли противника, українські захисники надавали адекватну відповідь з чергових вогневих засобів та неухильно дотримуючись мінських домовленостей", - наголосили в Міноборони.

Ситуація на Донбасі станом на 21 лютого 2020

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 20 лютого незаконні збройні формування РФ на Донбасі 10 разів обстріляли позиції українських військовх. Окупанти застосовували міномети, озброєння БМП, гранатомети, кулемети та стрілецьку зброю. В результаті обстрілів ніхто не постраждав.