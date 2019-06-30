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Боевики вновь обвинили силы ООС в обстреле населенного пункта

Новости » Происшествия    30.06.2019 - 18:24
Боевики вновь обвинили силы ООС в обстреле населенного пункта
Иллюстративное фото (strelkov.info)

В результате обстрела пострадала местная жительница

Российско-оккупационные войска в очередной раз обвинили украинских военных в обстреле оккупированного населенного пункта. Об этом сообщает РБК-Україна со ссылкой на страницу операции Объединенных сил в Facebook.

Как сообщается, наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ обнаружили в одной из больниц оккупированного Донецка женщину, которая якобы получила ранения в результате обстрела. Сотрудники медучреждения рассказали, что женщину доставили в больницу, 18 июня.

По словам женщины, осколочные ранения она получила во время обстрела оккупированного населенного пункта Александровка, который произошел 14 июня.

В штабе отметили, что обстрел Александровки не был зафиксирован в последних отчетах ОБСЕ, а тем более ранение местных жителей этого населенного пункта.

"Все это делает невозможным определение правдивости слов женщины о получении ранений в результате обстрела. Поскольку отсутствуют факты фиксации обстрелов, типа вооружения, направления стрельбы и показания местного населения об обстреле необходимо сделать вывод, что подразделения Объединенных сил к данному инциденту непричастны", - добавили в ведомстве.

Подчеркивается, что расстояние до ближайших позиций подразделений Объединенных сил от Александровки составляет свыше 4,4 км, в то время как расстояние до позиций боевиков - около 1,4 километра.

Боевики вновь обвинили силы ООС в обстреле населенного пункта

Напомним, ранее боевики пытались обвинить подразделения Объединенных сил в обстреле жилых домов в оккупированном населенном пункте Пикузы. Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали повреждения стен домов и 4 воронки на дороге, которые, вероятно, остались от разрыва мин 82-го калибра.

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