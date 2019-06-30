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Бойовики знову звинуватили сили ООС в обстрілі населеного пункту

Новини » Надзвичайні події    30.06.2019 - 18:24
Бойовики знову звинуватили сили ООС в обстрілі населеного пункту
Ілюстративне фото (strelkov.info)

Внаслідок обстрілу постраждала місцева мешканка

Російсько-окупаційні війська вчергове звинуватили українських військових в обстрілі окупованого населеного пункту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку операції Об'єднаних сил у Facebook.

Як повідомляється, спостерігачі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ виявили в одній з лікарень окупованого Донецька жінку, яка нібито отримала поранення внаслідок обстрілу. Працівники медзакладу розповіли, що жінку доправили в лікарню, 18 червня.

За словами жінки, осколкові поранення вона отримала під час обстрілу окупованого населеного пункту Олександрівка, який стався 14 червня.

У штабі зазначили, що обстріл Олександрівки не був зафіксований в останніх звітах ОБСЄ, а тим більше поранення місцевих жителів цього населеного пункту.

"Все це унеможливлює визначення правдивості слів жінки про отримання поранень внаслідок обстрілу. Оскільки відсутні факти фіксації обстрілу, типу озброєння, напрямку стрільби та свідчення місцевого населення про обстріл необхідно зробити висновок, що підрозділи Об’єднаних сил до даного інциденту непричетні", - додали у відомстві.

Підкреслюється, що відстань до найближчих позицій підрозділів Об'єднаних сил від Олександрівки становить понад 4,4 км, в той час як відстань до позицій бойовиків - близько 1,4 кілометри.

Бойовики знову звинуватили сили ООС в обстрілі населеного пункту

Нагадаємо, раніше бойовики намагалися звинуватити підрозділи Об'єднаних сил в обстрілі житлових будинків в окупованому населеному пункті Пікузи. Спостерігачі ОБСЄ зафіксували пошкодження стін будинків та 4 вирви на дорозі, які, ймовірно, залишилися від розриву мін 82-го калібру.

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