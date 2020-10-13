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Бойовики вчора сім разів порушили режим припинення вогню на Донбасі

Донбас, Вівторок 13 жовтня 2020 07:27
Бойовики вчора сім разів порушили режим припинення вогню на Донбасі
Фото: ситуація на Донбасі (mil.gov.ua)
Автор: Артур Родивилов

Упродовж минулої доби, 12 жовтня, бойовики сім разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Жертв серед українських військових немає.

Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.

Так, з початком доби, а потім і у вечірній час, з гранатометів різних систем і стрілецької зброї противник вів вогонь поблизу Авдіївки. А на ділянці недалеко від населеного пункту Майорськ - з автоматичного станкового гранатомета та стрілецької зброї.

Поодинокими пострілами з автоматичного станкового гранатомета противник провокував наших захисників біля Новолуганського, і двічі - поблизу населеного пункту Комишуваха. Крім того, ворожі постріли зі стрілецької зброї зафіксовані в районі Орехове.

З початку поточної доби, 13 жовтня, російсько-окупаційні війська порушили режим припинення вогню один раз. Поблизу населеного пункту Зайцеве зафіксовано три окремих постріли з ручного протитанкового гранатомета.

На вогневу провокацію противника українські військовослужбовці зброю у відповідь не застосовували.

Нагадаємо, 11 жовтня бойовики чотири рази порушили режим припинення вогню поблизу Мар'їнки.

Днем раніше, 10 жовтня бойовики один раз порушили режим припинення вогню поблизу Водяного.

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