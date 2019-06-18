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Бойовики збільшили обстріли на Донбасі, поранено українського військового

Новини » Суспільство    18.06.2019 - 07:17
Бойовики збільшили обстріли на Донбасі, поранено українського військового
Ілюстративне фото (ООС)

За добу бойовики провели 34 обстріли

На Донбасі протягом минулої доби, 17 червня, внаслідок посилених обстрілів з боку збройних формувань Російської Федерації, один український військовий дістав поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр операції Об'єднаних сил.

Загалом зафіксовано 34 порушення режиму припинення вогню, з яких дев'ять разів застосувались заборонені Мінськими угодами міномети калібру 120 та 82 мм.

"Противник також обстрілював наших захисників з озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - зазначає прес-центр.

Зокрема, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 17 разів обстріляв українські позиції біля н.п. Широкине, Лебединське, Талаківка, Пищевик, Водяне, Павлопіль, Новоселівка Друга, Піски, Авдіївка, Мар'їнка, Опитне.

А в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції наших захисників були обстріляні 17 разів біля н.п. Південне, Кримське, Попасна, Луганське, Шуми, Новотошківське, Новоолександрівка, Золоте-4.

"За минулу добу один український захисник отримав бойове травмування. На кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь... За даними розвідки 17 червня три окупанта отримали поранення", - повідомили в ООС.

Від початку поточної доби 18 червня, противник обстріляв українські позиції один раз біля Луганського. Втрат у ЗСУ немає.

 

Нагадаємо, у штабі операції Об'єднаних сил спростували поширену російськими ЗМІ інформацію про вхід підрозділів Збройних сил України на територію Донецька.

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Теми: Новини ООС
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