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Боевики утром обстреляли Водяное

Новости » Политика    02.09.2019 - 09:55
Боевики утром обстреляли Водяное
Иллюстративное фото (ООС)

Такие действия боевиков свидетельствуют об их нежелании соблюдать режим прекращения огня

Боевики на Донбассе сегодня утром обстреляли позиции украинских бойцов возле населенного пункта Водяное. Об этом сообщает пресс-служба операции Объединенных сил, ссылаясь на данные украинской стороны СЦКК.

В ООС подчеркивают, что такие действия боевиков свидетельствуют об их нежелании соблюдать режим прекращения огня и сознательном невыполнении Минских договоренностей

"Сегодня, 2 сентября, в период с 06:10 часов до 06.50 часов противник совершил обстрел позиций украинских защитников в районе населенного пункта Водяное. Установлено, что огонь оккупанты вели с направления населенного пункта Уживка, применив при этом минометы 82-го калибра (6 мин) и минометы 120-го калибра (18 мин)", - говорится в сообщении.

Напомним, за прошедшие сутки, 1 сентября, и с начала 2 сентября на Донбассе боевики 17 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего погиб украинский военный.

РБК-Украина писало, что президент Владимир Зеленский ранее в телеинтервью заявил, что говорил по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным для обсуждения войны на Донбассе.

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