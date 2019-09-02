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Бойовики зранку обстріляли Водяне

Новини » Політика    02.09.2019 - 09:55
Бойовики зранку обстріляли Водяне
Ілюстративне фото (ООС)

Такі дії бойовиків свідчать про їх небажання дотримуватися режиму припинення вогню

Бойовики на Донбасі сьогодні зранку обстріляли позиції українських бійців біля населеного пункту Водяне. Про це повідомляє прес-служба операції Об'єднаних сил, посилаючись на дані української сторони СЦКК.

В ООС підкреслюють, що такі дії бойовиків свідчать про їх небажання дотримуватися режиму припинення вогню та свідоме невиконання Мінських домовленостей

"Сьогодні, 2 вересня, в період з 06:10 год. до 06:50 год. противник здійснив обстріл позицій українських захисників в районі населеного пункту Водяне. Встановлено, що вогонь окупанти вели з напрямку населеного пункту Ужівка, застосувавши при цьому міномети 82-го калібру (6 мін) та міномети 120-го калібру (18 мін)", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, упродовж минулої доби, 1 вересня, і з початку 2 вересня на Донбасі бойовики 17 раз порушили режим припинення вогню, в результаті чого загинув український військовий.

РБК-Україна писало, що президент Володимир Зеленський раніше в телеінтерв'ю заявив, що говорив по телефону з президентом РФ Володимиром Путіним для обговорення війни на Донбасі.

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