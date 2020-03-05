Боевики утром обстреляли позиции ООС на Донбассе из запрещенного вооружения

Вооруженные формирования Российской Федерации утром 5 марта обстреляли позиции украинских военных на Донбассе из запрещенного вооружения. Об этом говорится в сообщении операции Объединенных сил в Facebook.

Сообщается, что в период с 9:30 до 11:00 боевики обстреливали позиции ООС вблизи Новотошковского, Орехового и Авдеевки.

"Так, по украинскому защитникам вблизи Новотошковского российские оккупанты выпустили 10 мин из 120-мм минометов. Далее неприятель атаковал наши позиции неподалеку Орехово из артиллерийских систем калибра 122 мм, а также из минометов калибра 82 мм. В то же время из оккупированного Спартака враг вел огонь по защитникам Авдеевки из минометов 82 мм, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а также противник применил противотанковый ракетный комплекс", - сообщили в штабе.

По данным украинских военных, такими действиями боевики планировали вызвать массированный ответный удар со стороны ООС, чтобы в дальнейшем получить кадры для дальнейшей дискредитации Объединенных сил в нарушении минских договоренностей.

"Украинские защитники успешными точечными огневыми ударами, применяя соответствующее вооружение, нанесли поражение по огневым средствам противника и дали российским оккупантам достойный отпор. Четко следуя минским договоренностям, подразделения ООС не открывают огонь первыми, однако, находятся в полной боевой готовности и готовы в любой момент дать российским оккупантам адекватную огневую отпор", - сообщили в ООС.

Как отметили в штабе, в случае дальнейшего обострения, может быть задействованы подразделения резерва. На данный момент ситуация находится под контролем ООС.

Напомним, за прошлые сутки боевики шесть раз нарушали режим прекращения огня. При этом ранения получили четверо украинских военных.

Также РБК-Украина писало, что на Донбассе боевики разместили 40 "Градов", 13 танков и 22 гаубицы с нарушением минских соглашений.