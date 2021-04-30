Боевики усилили обстрелы на фоне заседания ТКГ, ведут огонь по населенным пунктам Донбасса

Так, 28 апреля боевики из района населенного пункта Молодежное в направлении поселка Екатериновка выпустили 6 мин с минометов 120-го калибра. Применение минометов сопровождалось ведением огня из гранатометов и стрелкового оружия.

"К счастью, мины упали в поле вблизи села и не нанесли вреда зданиям и местным жителям", - сообщили в штабе.

Украинская стороной СЦКК верифицировала места обстрела и подтвердила применение противником запрещенного вооружения.

"Количество и интенсивность обстрелов со стороны вооруженных формирований Российской Федерации резко выросла по всей линии разграничения на фоне заседаний Трехсторонней контактной группы. Целью действий наемников является давление на военно-политическое руководство Украины для принятия украинской стороной выгодных для оккупантов решений", - пояснили в штабе.

Украинские военные подчеркнули, что подразделения Вооруженных сил Украины находятся на позициях и придерживаются режима прекращения огня.