Боевики усилили обстрелы на Донбассе, в рядах ООС потери: двое погибших, 10 раненых

Боевики усилили обстрелы на Донбассе за прошедшие сутки, 11 сентября. В результате обстрелов украинские воины понесли большие потери.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу штаба ООС .

11 сентября вооруженные формирования Российской Федерации нарушили режим прекращения огня 14 раз.

В направлении Новогнатовки российские наемники обстреливали наши позиции из запрещенных минскими договоренностями артиллерийских систем 122-го калибра. Они обстреляли гражданскую инфраструктуру Новогнатовки, в результате чего были повреждены частное здание и прилегающая территория.

"Пострадавших среди местного населения нет", - отметили в штабе.

Кроме того, враг осуществил многочисленные обстрелы в районе Верхнеторецка из артиллерии 122-го калибра.

В районе Золотого-4 оккупанты открывали огонь по позициям украинских защитников из ручных противотанковых гранатометов, подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

В районе Старогнатовки боевики применили станковые противотанковые гранатометы.

Вблизи Талаковки и Нью-Йорка российские наемники вели прицельный огонь из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

Также отмечается, что в районе населенного пункта Нью-Йорк оккупанты сбросили мины 82-го калибра с помощью беспилотного летательного аппарата.

В районе Причепиловки враг применил гранатометы различных систем и минометы 120 калибра. Из гранатометов различных систем и стрелкового оружия боевики обстреляли Водяное на Приазовье.

Позиции ООС возле Новоалександровки попали под обстрел из крупнокалиберных пулеметов.

Также в Донецкой области зафиксировано два пролета вражеских беспилотных летательных аппаратов типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

В результате массовых обстрелов, украинские военные понесли потери.

"Двое военнослужащих из состава Объединенных сил погибли, девять - получили ранения, еще один - боевое травмирования. Состояние здоровья трех защитников - средней тяжести, остальных - удовлетворительное", - говорится в сообщении.

На обстрелы противника украинские защитники открывали огонь.

Также о действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщили представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.