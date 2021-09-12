Боевики обстреляли Новогнатовку из артиллерии и попали в дом

Боевики на Донбассе усилили обстрелы и грубо нарушают режим прекращения огня. Они обстреляли Новогнатовку из артиллерии, в результате чего был поврежден дом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу штаба ООС .

Украинская сторона СЦКК сообщает о грубых нарушениях режима прекращения огня со стороны российских оккупантов с применением запрещенного вооружения.

11 сентября оккупанты обстреляли Новогнатовку из артиллерии, в результате снаряды прилетели частный дом.

"11 сентября, со стороны позиций вооруженных формирований РФ, дислоцирующихся в районе населенного пункта Докучаевск, был осуществлен обстрел села Новогнатовки с применением ствольной артиллерии 122-го калибра. В результате обстрела зафиксировано повреждение гражданской инфраструктуры (частного дома), и разрывы на прилегающей территории", - говорится в сообщении.

В результате обстрела мирные жители не пострадали, однако на опубликованных фотографиях видны обломки здания в результате обстрела.

Украинская сторона СЦКК передала данные об обстреле в ОБСЕ.