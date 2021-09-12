ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Боевики обстреляли Новогнатовку из артиллерии и попали в дом

Новина українською →
Украина, Воскресенье 12 сентября 2021 01:37
Боевики обстреляли Новогнатовку из артиллерии и попали в дом Фото: боевики обстреляли Новогнатовку из артиллерии (facebook.com/pressjfo.news/)
Автор: Наталья Скороход

Боевики на Донбассе усилили обстрелы и грубо нарушают режим прекращения огня. Они обстреляли Новогнатовку из артиллерии, в результате чего был поврежден дом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу штаба ООС.

Украинская сторона СЦКК сообщает о грубых нарушениях режима прекращения огня со стороны российских оккупантов с применением запрещенного вооружения.

Боевики обстреляли Новогнатовку из артиллерии и попали в дом

11 сентября оккупанты обстреляли Новогнатовку из артиллерии, в результате снаряды прилетели частный дом.

Боевики обстреляли Новогнатовку из артиллерии и попали в дом

"11 сентября, со стороны позиций вооруженных формирований РФ, дислоцирующихся в районе населенного пункта Докучаевск, был осуществлен обстрел села Новогнатовки с применением ствольной артиллерии 122-го калибра. В результате обстрела зафиксировано повреждение гражданской инфраструктуры (частного дома), и разрывы на прилегающей территории", - говорится в сообщении.

Боевики обстреляли Новогнатовку из артиллерии и попали в дом

В результате обстрела мирные жители не пострадали, однако на опубликованных фотографиях видны обломки здания в результате обстрела.

Украинская сторона СЦКК передала данные об обстреле в ОБСЕ.

Напомним, что в результате обстрелов 11 сентября, один украинский боец погиб. Он получил ранения, не совместимые с жизнью.

Также сообщалось, что в результате обстрелов оккупантов еще 10 бойцов получили ранения.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донбасс
NEWS
Меркель поддерживает "Северный поток-2", но требует гарантий транзита газа через Украину
Меркель поддерживает "Северный поток-2", но требует гарантий транзита газа через Украину
DAILY
Союзный фронт. Чем грозит Украине интеграция России и Беларуси
Владислав Красинский, Милан Лелич Союзный фронт. Чем грозит Украине интеграция России и Беларуси