Бойовики посилили обстріл на Донбасі, поранено військового

Фото: українські військові (flickr.com/ministryofdefenceua)

Окупанти 10 разів порушили режим "тиші"

В результаті обстрілу ворожих на Донбасі один український військовослужбовець отримав поранення. Збройні формування Російської Федерації вже десять разів порушили режим припинення вогню.

Про це повідомляє прес-центр операції Об'єднаних сил.

Проросійські бойовики відкривали вогонь по позиціях українських військових із заборонених до розміщення на лінії зіткнення артилерійських систем калібру 122 мм, 120-ти і 82 мм мінометів, протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" обстріли були зафіксовані поблизу населеного пункту Попасна, поблизу Голубовського, по населеному пункту Хутір Вільний, недалеко від Орехове, у Новотошківського, а також поблизу Новозванівки.

Крім того, бойовики обстріляли позиції недалеко від Широкине з протитанкових ракетних комплексів калібру 152 мм "Корнет".

"Ракета потрапила у верхню частину щогли зі стаціонарною спостережною камерою СММ ОБСЄ і вивела з ладу обладнання. Постраждалих серед цивільного населення, на щастя, немає", - йдеться в повідомленні.

На ділянках розведення сил сьогодні зберігається тиша.

Нагадаємо, на Донбасі 21 червня бойовики десять раз обстріляли українські позиції, поранені двоє військових.

Крім того, 20 червня поблизу Павлополя знайшли некеровані авіаційні ракети, які бойовики запустили в напрямку житлових будинків.

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Автор: РБК-Україна